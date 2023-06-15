О заржавевшей «пружинке» Самвела Бабаяна

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Наша редакция посвятилa не один свой выпуск резонансному выступлению президента Азербайджана Ильхама Алиева из освобожденного Лачина, в котором он — напомним еще раз — со всей серьёзностью предупредил главарей сепаратистской хунты, окопавшихся и прячущихся за спинами временно расквартированных в Карабахе российских миротворцев, о необходимости скорейшего — (для их же блага!) — сложения с себя выдуманных должностей, роспуска фейковых структур, снятия с крыш зданий псевдогосударственных атрибутов и незамедлительного обращения в Администрацию Президента с уведомлением о своей готовности возобновить прерванный ими же диалог.

В том же выступлении глава государства предупредил, что после двух состоявшихся приглашений третьего не будет, и если те поведут себя разумно, то можно будет рассмотреть в будущем вопрос об их помиловании.

Писали также мы о том, как холодный душ, последовавший за первоначально дерзкой реакцией этих главарей и вызванный неожиданным приветствием Госдепартаментом США этого акта благодушия со стороны президента Азербайджана, привел к тому, что в логове сепаратистов стал чувствоваться определённый разлад и даже некоторые брожения. Армянская диаспора, сидящая на мягком диване где-то далеко заокеаном, в Европе или России, стала, естественно, вновь призывать живущих в самом Карабахе соплеменников к «борьбе», которую, в их понимании, «ни в коим случае нельзя прекращать». Ну, на то она и диаспора, что «сидит далёко» и даёт такие вот наполненные «заботой» советы. Та же диаспора, напомним, еще совсем недавно призывала своих сородичей в Карабахе бойкотировать погранично-пропускной пункт на Лачинской дороге, дабы не лить воду на мельницу «врага» (то бишь, азербайджанцев) и не легитимизировать своим сотрудничеством этот ненавистный для них ППП.

Насколько «воодушевленно» был воспринят карабахскими армянами сей призыв из далёких стран, можно воочию наблюдать каждый день по регулярно публикуемым в соцсетях видеокадрам длинных очередей и тому, как путники смиренно протягивают азербайджанским пограничникам свои документы и выполняют их указания смотреть в камеру для фотографирования их лица.

Да, советы давать из Калифорнии или Марселя — это вам не в Карабахе жить под пристальным взором азербайджанского воина с высот, окружающих Ханкенди и многие сёла.

Так вот, шок, вызванный одобрительным заявлением из Госдепартамента США, после короткой истерии быстро перешел в тишину. Некоторое время лица, которым, собственно, и было адресовано предупреждение Ильхама Алиева, сидели тихо. Видимо, переваривали ситуацию.

И вот после того, как действие госдеповской анестезии стало отходить, начали раздаваться первые голоса, в которых уже чувствовалось осознание сепаратистами неизбежности встречи с назначенным президентом Азербайджана официальным представителем для контактов с жителями Карабахского экономического района депутатом Милли Меджлиса Рамином Мамедовым. Правда, голоса эти вновь содержали в себе нотки капризов.

Небезызвестный всем нам с первой карабахской войны Самвел Бабаян, которого обратившийся к нему с вопросом корреспондент назвал человеком, подписавшим в 1994 году соглашение о прекращении огня и следовательно, знающим, как разговаривать — цитируем — «с ЭТИМИ людьми» (то бишь, с азербайджанцами), изложил в в своём ответе на вопрос журналиста свое видение формата возможных контактов с Баку и круга обсуждаемых вопросов. В частности, он заявил, что начинать надо не с конца, как это, дескать, делает Баку, поднимая вопрос о реинтеграции, а с установления доверия. Саму реинтеграцию Бабаян назвал «невозможной» и добавил, мол, «хотеть не вредно» (в смысле, азербайджанцам). В этом мы можем с ним только согласиться: азербайджанцам хотеть действительно может быть невредно, но вот армянской стороне хотеть (а тем более хотеть «лишнего») может оказаться очень даже вредным. Но об этом позже.

Понятие «доверие», с чего, по мнению Бабаяна, нужно начинать, он охарактеризовал своеобразно: дескать, «хотите разоружения? тогда давайте поговорим о… взаимном (ВЗАИМНОМ!) отводе войск. Внимание — отводе от границы!».

Собеседником Баку со стороны своих сородичей он видит… «равныx по рангу» и даже уточняет на случай, если кто не понял: мол, «если с той стороны это министр обороны, то тогда и с этой стороны должен быть министр обороны».

На минуточку просто напомним, что речь, вообще-то, идет о контактах столицы и провинции. И вдруг… «равные по рангу».

Ну, да ладно. Бабаян сказал о каких-то 5 пунктах, которые он, по его словам, недавно выдвинул. Но даже не в сути этих 5 пунктов дело. Теперь, вероятно, воодушевившись той игрой в пинг-понг, в которую некоторое время назад играли Баку и Ереван, передавая друг другу по много раз проекты мирного соглашения со своими дополнениями, Бабаян предложил официальным лицам в центральном правительстве Азербайджана сыграть с ним в ту же игру. Так и сказал: «сперва нам нужно создать документ и передать им (то есть азербайджанцам). И потом начать обмениваться дополнениями».

Ну и в конце он вовсе перешел к торгу: дескать, «мы вам воду, в которой вы летом нуждаетесь, а вы нам газ и электричество из Армении». И завершил он свой памфлет угрозой: мол, «не вздумайте нажимать на пружину, иначе получите то же, что и в начале 1990-х гг.».

Послушайте, Самвел. Не знаем, выражаете ли вы лично свое видение или вас толкнули вперед, поручив озвучить все эти тезисы, чтобы прощупать реакцию Баку. Но знайте и вы, да и своим подельникам передайте. Кажись, вы все позабыли, что на дворе давно уже не 1994-й год. Тогдашний Бабаян и сегодняшний Бабаян — это два диаметрально противоположных исторических контекста. Да и Азербайджан в самом начале восстановленной независимости и Азербайджан сегодня — это две разные региональные величины (причем, насчет региональности — это мы еще поскромничали). Администрация Президента Азербайджана в лице ее официального представителя по контактам с вами не ведет с вами никаких «переговоров». Вас дважды приглашали в Баку для ДИАЛОГА, а не для «переговоров» и, уж тем более, не для каких-то торгов с вами. С вашей стороны нет ни одного лица в равном с азербайджанским собеседником ранге. Вы представители провинции, а он — столицы.

Газ и электричество вы обязательно получите. Но не из Армении, а из Азербайджана и согласно азербайджанскому законодательству. И получать их вы будете не в обмен на воду из Сарсанга, которая, на минуточку, тоже наша! Вся! Ворота Сарсанга вы нам либо сами откроете, либо же их откроем мы. Просто придем и откроем.

Оружие слóжите либо вы сами (добровольно), либо же … Ну, вы знаете. И внутри Азербайджана, коим является сам Карабах, нет никаких границ, от которых правительственные войска должны куда-то отходить. Азербайджанский воин придет и будет стоять в любой точке государства, где посчитает нужным.

Оглянитесь вокруг — на дворе давно уже не 1990-е гг. Да и, с позволения сказать, «пружинка» ваша, с которой вы тут решили мериться с нами, уже не та, что была тогда. Заржавела. Сожмётся до упора и уже не разожмётся.

Можете не питать никаких иллюзий: РМК вскоре уйдет, это неизбежно. Армения отреклась от вас, понимая несоразмерность сил и бессмысленность реванша. Да даже если в Ереване каким-то чудом и вернется к власти ваш карабахский клан и вновь решит сыграть в «миацум», то коридора в той форме, в которой он был, уже нет и не будет! Неконтролируемой наземной связи между Арменией и тем самым жалким кисетом тоже нет и больше не будет, a небо закрыто. Вы не можете ставить условий, вы обречены.

Диалог нужен только для того, чтобы вы поняли, что перед вами стоит только тот выбор, который для вас формулирует Баку — выбор между реинтеграцией на условиях центрального правительства или же переездом в другую страну. Торга не будет, поэтому это не переговоры. Это возможность взглянуть в меню, в который невозможно внести изменения. А для некоторых из вас это еще единственный путь спасти свою личную свободу.

А то и вовсе жизнь.

Поэтому, если последнее интервью преследовало цель разведать реакцию Баку, то с нашей стороны совет вам будет не терять времени на подобную ерунду. Посредством таких интервью никто с вами разговаривать не будет, они не заменят реального диалога. Вы знаете, куда звонить и что сказать. В столице будут созданы все условия для вашей беседы с официальным представителем правительства. И это единственный путь для вашего хоть какого-то будущего в Карабахе. Воспользоваться им или потерять этот последний шанс — это уже ваш выбор. В ответе за который перед историей будете только вы сами.

Зухраб Дадашов