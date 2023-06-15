Коллаборант Сальдо жаждет суда над Столтенбергом

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Военный трибунал должен судить генсека НАТО Йенса Столтенберга и его коллег за снабжение Украины оружием. Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума т.н. «губернатор Херсонской области» Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что «все точки, куда они направляют свои ракеты и куда дают своё оружие», известны, но глава НАТО при этом «может говорить то, что он считает нужным».

«Столтенберг и все такие «коллеги» подпадают под военный трибунал, потому что совершают военное преступление», — утверждает Сальдо.