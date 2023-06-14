В Милане прошла церемония прощания с Берлускони (фото)

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В Кафедральном соборе Милана завершилась заупокойная служба за умершим на 87-м году жизни бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Об этом 14 июня сообщают местные СМИ.

На прощание с политиком в соборе собралось более 2000 человек – члены семьи, руководство страны, иностранные политики. В последний путь Берлускони провели президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Ирака Абдель Латиф Рашид, а также члены итальянского правительства, включая премьер-министра Джорджу Мэлони и двух вице-премьеров – Антонио Таяни и Маттео Сальвини. и другие.

На площади перед Кафедральным собором собралось около 15 тысяч человек, пришедших отдать честь бывшему главе правительства.

Гроб с телом политика отвезут на виллу в Аркоре недалеко от Милана. Как утверждают СМИ, тело будет кремировано, а прах будет храниться в мавзолее на личной семейной вилле, построенной по желанию Берлускони еще при жизни.