Пашинян и Оверчук обсудили разблокировании коммуникаций

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, сообщает news.am.

«Как Вам известно, мы заинтересованы в открытии и разблокировании всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе на основе принципа суверенитета и юрисдикции сторон, по территории которых будут проходить эти инфраструктуры. Уверен, что сегодня мы обсудим некоторые аспекты, и я рад встретиться с Вами по этому поводу», – отметил Пашинян.

Алексей Оверчук заметил, что на днях в Сочи состоялась содержательная встреча премьер-министров Армении и России, а также констатировал успешное развитие двустороннего сотрудничества.

Затем собеседники коснулись результатов переговоров в рамках Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе.

В этом контексте Никол Пашинян и Алексей Оверчук обсудили вопросы, связанные с возобновлением железнодорожного сообщения, осуществлением пограничного и таможенного контроля на основе суверенитета и юрисдикции сторон.