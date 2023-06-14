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Сенатор США блокировал продажу оружия Венгрии из-за отказа принять Швецию в НАТО

Сенатор США блокировал продажу оружия Венгрии из-за отказа принять Швецию в НАТО

Старший республиканец в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш (от штата Айдахо) заблокировал поставку Венгрии американского оружия на сумму $735 млн из-за того, что Будапешт затягивает ратификацию членства Швеции в НАТО.

Об этом Риш сообщил в опубликованном в среду интервью газете The Washington Post.

«Уже в течение некоторого времени я напрямую выражаю обеспокоенность венгерскому парламенту из-за его отказа двигаться вперед в голосовании за принятие Швеции в НАТО, – сказал он. – Так как уже июнь, а вопрос все еще не решен, я решил приостановить продажу нового американского оружия Венгрии». В заблокированный пакет входили 24 реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы, а также соответствующее техническое оснащение и запчасти. Как считает Риш, блокировка поставки позволит США надавить на Венгрию, чтобы Будапешт дал добро на расширение альянса в преддверии следующего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

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