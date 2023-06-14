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Американский актер погиб в ДТП

Американский актер погиб в ДТП

Американский актер Трит Уильямс, известный благодаря роли в фильме «Однажды в Вегасе», погиб в ДТП. Информацию о его смерти подтвердил изданию People киноагент звезды Барри Мак-Ферсон.

Известно, что авария произошла в понедельник, 12 июня, около 17.00 в штате Вермонт. Тогда знаменитость ехал по трассе на своем мотоцикле, когда в него врезался внедорожник. Следователи предполагают, что водитель автомобиля совершал поворот на перекрестке и не заметил транспортного средства актера.

На место происшествия был вызван вертолет, чтобы Трита Уильямса можно было срочно доставить в больницу в Нью-Йорке.

«Он погиб сегодня днем. Он сворачивал влево или направо, но его подрезала машина. Я обескуражен. Он был завидным малым. Он был таким талантливым. Он был актером от бога. Режиссеры любили его. Он был душой и сердцем Голливуда еще с конца 1970 годов. Очень он гордился своим выступлением, которое было в этом году. Был очень доволен работой, которую я ему предоставил. Его карьера складывалась более чем удачно», – сказал представитель артиста.

Следует заметить, что Трит Уильямс дебютировал в кино в 1975 году, снявшись в триллере «Смертоносный герой».

В 1979 году карьера Уильямса достигла апогея, когда он снялся в роли Джорджа Бергера в фильме «Волосы», снятом по мотивам бродвейского мюзикла. Эта роль, в конце концов, принесла ему первую номинацию на «Золотой глобус». Позже он получил еще одну номинацию на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом фильме за роль в фильме «Принц города» 1981 года.

В общей сложности фильмография Уильямса насчитывает более 120 проектов.

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