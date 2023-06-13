Лукашенко напомнил о получении бомб, которые втрое мощнее тех, что применялись в Хиросиме и Нагасаки (видео)

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна получила от России ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем те, что применялись в Хиросиме и Нагасаки. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 1».

«У нас — ракеты и бомбы. Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Там больше 80 тыс. мгновенно погибло, 250 тыс. от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее», — сказал он.

Согласовать с Россией применения ядерного оружия можно одним телефонным звоном, добавил он.

«Если начнется война, я, что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он (президент России Владимир Путин) ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас» — отметил президент.