В Анкаре пройдут консультации по вступлению Швеции в НАТО

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В среду,14 июня, в Анкаре пройдет заседание НАТО, Финляндии и Швеции по вопросам вступления Стокгольма в НАТО и выполнения им условий для присоединения к блоку.

Об этом говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции, передает «Анадолу».

Четвертое заседание в рамках постоянного совместного механизма, в состав которого войдут делегации Турции, Финляндии, Швеции и НАТО, состоится в Президентском комплексе.

Консультации организованы главным советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем.

Делегацию НАТО возглавит глава кабинета генсека альянса Стиан Йенссен.

Во встрече примут участие заместитель главы МИД Швеции Ян Кнутссон и постоянный заместитель министра иностранных дел Финляндии Юкка Саловаара.