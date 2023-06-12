Вучич подал в отставку |
Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” |
«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» |
Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы |
О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? |
В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского |
Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Завершилась интеграция Финляндии в НАТО

Завершилась интеграция Финляндии в НАТО

В Хельсинки командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен и Верховный главком НАТО по трансформации генерал Филипп Лавинь подписали декларацию, которая ставит точку в процессе военной интеграции этой страны в альянс. Об этом сообщают Силы обороны Финляндии.

«Официальная фаза интеграции была успешно завершена, и теперь Силы обороны Финляндии сохранят свои заявленные возможности. В подтверждение выполнения Силами обороны Финляндии задач этапа интеграции сегодня, 12 июня 2023 года, мы объявляем об официальном завершении этапа интеграции», — говорится в сообщении.

Там добавили, что речь именно о формальном этапе интеграции. Военная же часть этого процесса будет продолжаться и потребует ещё несколько лет.

Теги:
Из этой рубрики
Завершилась интеграция Финляндии в НАТО
Мир

Завершилась интеграция Финляндии в НАТО

2023/06/12, 23:11
Жительница Эквадора ожила на своих похоронах (видео)
Мир

Жительница Эквадора ожила на своих похоронах (видео)

2023/06/12, 22:42
Блинкен: Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины
Мир

Блинкен: Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины

2023/06/12, 22:15
США рассчитывают на вступление Швеции в НАТО до саммита в Вильнюсе
Мир

США рассчитывают на вступление Швеции в НАТО до саммита в Вильнюсе

2023/06/12, 21:47
У Байдена разболелся зуб
Мир

У Байдена разболелся зуб

2023/06/12, 20:49
Наследство Берлускони может достигать €4 млрд
Мир

Наследство Берлускони может достигать €4 млрд

2023/06/12, 20:35
США выступили за включение в СБ ООН еще 6 постоянных членов без права вето
Мир

США выступили за включение в СБ ООН еще 6 постоянных членов без права вето

2023/06/12, 19:54
В день похорон Берлускони в Италии объявят траур
Мир

В день похорон Берлускони в Италии объявят траур

2023/06/12, 19:41
Еврокомиссар: Война в Украине затянется на несколько лет
Мир

Еврокомиссар: Война в Украине затянется на несколько лет

2023/06/12, 19:28