Вучич подал в отставку |
Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” |
«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» |
Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы |
О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? |
В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского |
Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Шведские учёные нашли препарат, который снижает тягу к алкоголю

Шведские учёные нашли препарат, который снижает тягу к алкоголю

Шведские исследователи обнаружили необычный побочный эффект семаглутида — это активный ингредиент многих препаратов, которые принимают пациенты с ожирением или диабетом. Семаглутид традиционно вводится под кожу один раз в неделю, также он доступен в виде таблеток, пишет Bild.

Учёные из Швеции, как говорится в публикации научного журнала eBioMedicine, сначала приучили подопытных мышей к алкоголю, спровоцировав у них зависимость, а затем ввели им семаглутид, что впоследствии привело к значительному снижению (примерно на 50%) потребления спиртных напитков.

Элизабет Джерлхаг, профессор фармакологии Гётеборгского университета, признаёт, что между проведением исследований на животных и на людях есть существенные отличия. Однако, по её словам, исследования с более старыми версиями препаратов для лечения диабета с аналогичным действием, как у семаглутида, уже показали снижение потребления алкоголя у людей.

Кроме того, исследователи полагают, что семаглутид также может быть полезен для лечения других зависимостей — например, от никотина, кокаина или опиоидов.

Теги:
Из этой рубрики
Берлускони похоронят 14 июня в Милане
Мир

Берлускони похоронят 14 июня в Милане

2023/06/12, 18:43
Армения резко начала экспортировать в Россию
Мир

Армения резко начала экспортировать в Россию

2023/06/12, 17:30
Шведские учёные нашли препарат, который снижает тягу к алкоголю
Мир

Шведские учёные нашли препарат, который снижает тягу к алкоголю

2023/06/12, 16:55
Грузовой поезд атакован в Белгородской области (фото)
Мир

Грузовой поезд атакован в Белгородской области (фото)

2023/06/12, 16:45
В Турции возобновляет работу первый в стране авиационный завод
Мир

В Турции возобновляет работу первый в стране авиационный завод

2023/06/12, 16:02
ВСУ освободили еще одно село в Запорожской области
Мир

ВСУ освободили еще одно село в Запорожской области

2023/06/12, 15:35
Грузия запрещает импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года
Мир

Грузия запрещает импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года

2023/06/12, 15:10
Папа Римский написал Зеленскому письмо с сочувствиями
Мир

Папа Римский написал Зеленскому письмо с сочувствиями

2023/06/12, 14:39
В Германии стартовали крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения
Мир

В Германии стартовали крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения

2023/06/12, 13:39