Шведские учёные нашли препарат, который снижает тягу к алкоголю

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Шведские исследователи обнаружили необычный побочный эффект семаглутида — это активный ингредиент многих препаратов, которые принимают пациенты с ожирением или диабетом. Семаглутид традиционно вводится под кожу один раз в неделю, также он доступен в виде таблеток, пишет Bild.

Учёные из Швеции, как говорится в публикации научного журнала eBioMedicine, сначала приучили подопытных мышей к алкоголю, спровоцировав у них зависимость, а затем ввели им семаглутид, что впоследствии привело к значительному снижению (примерно на 50%) потребления спиртных напитков.

Элизабет Джерлхаг, профессор фармакологии Гётеборгского университета, признаёт, что между проведением исследований на животных и на людях есть существенные отличия. Однако, по её словам, исследования с более старыми версиями препаратов для лечения диабета с аналогичным действием, как у семаглутида, уже показали снижение потребления алкоголя у людей.

Кроме того, исследователи полагают, что семаглутид также может быть полезен для лечения других зависимостей — например, от никотина, кокаина или опиоидов.