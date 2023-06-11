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Эмин Гусейнов: Приоритет отдается возвращению в освобожденные территории семей с тяжелым социальным положением

Эмин Гусейнов: Приоритет отдается возвращению в освобожденные территории семей с тяжелым социальным положением

Приоритет отдается возвращению в освобожденные территории семей с тяжелым социальным положением.

Об этом говорится в интервью специального представителя президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эмина Гусейнова, опубликованном в официальной печати.

По его словам, в рамках процесса возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории, входящие в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), создана рабочая группа в составе представителей специального представительства президента Азербайджана, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

«Принимаются подготовительные меры для добровольного, безопасного и достойного возвращения перемещенных лиц на родину. В настоящее время приоритет отдается возвращению в свои дома семей с тяжелым социальным положением, которые проживают в аварийных жилых помещениях и трудоспособных людей», – сказал он.

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