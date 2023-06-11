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Житель Кюрдамира застрелил односельчанина

Житель Кюрдамира застрелил односельчанина

10 июня около 23 часов в полицию поступила информация о смерти в Кюрдамирском районе Мушфига Джумшуд оглы Мамедова, 1977 года рождения.

Инцидент был зафиксирован в 69-м квартале, передает Report.

Из-за возникшей между ними ссоры житель села Мурадхан Джумшуд Ризван оглу Исламов, 1968 года рождения дважды выстрелил из пистолета в жителя села Сор-Сор Мушвига Джумшуд оглу Мамедова, 1977 года рождения.

Раненый был немедленно доставлен в Кюрдамирскую центральную районную, где ему была сделана операция. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Отмечается, что сотрудниками правоохранительных органов принимаются меры по задержанию лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления.

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