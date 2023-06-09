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Пашинян заявил, что Армения станет региональным энергетическим хабом

Пашинян заявил, что Армения станет региональным энергетическим хабом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что республика может стать региональным электроэнергетическим хабом в результате появления электроэнергетического маршрута Север — Юг, в рамках которого также будут построены высоковольтные линии Армения — Иран и Армения — Грузия.

Об этом он сказал на пленарном заседании Третьего Евразийского конгресса в Сочи, передает ТАСС.

По словам Пашиняна, сейчас в Армении ведется активная работа по поэтапной либерализации электроэнергетического рынка, которая «предоставит новые возможности и создаст хорошие условия для продажи электроэнергии другим странам».

Кроме того, республика развивает производственные мощности, в частности, продолжается масштабная реконструкция подстанций и линий электропередач, а также сооружение высоковольтных линий Армения — Иран и Армения — Грузия, – сказал Пашинян.

«Тем самым Армения может стать в своем роде региональным электроэнергетическим хабом», — сказал он.

Премьер добавил, что Армения особое внимание уделяет развитию атомной энергетики — чистой декарбонизированной энергетике, поскольку это способствует энергетической безопасности и независимости стран Евразийского экономического союза.

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