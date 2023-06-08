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Баку: Армения еще не полностью вывела свои войска из Азербайджана

Баку: Армения еще не полностью вывела свои войска из Азербайджана

Утверждения, озвученные секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном 8 июня 2023 года в ходе своего выступления на заседании ОДКБ в Минске о том, что Азербайджан якобы нагнетает обстановку на границе с Арменией и на Лачинской дороге, проводит политику силы и намеревается осуществить этническую чистку против армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, обвинения не имеют под собой никаких оснований, и это очередная манипуляция армянской стороны. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Тот факт, что армянская сторона, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства, с уважением относиться к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, по-прежнему не прекращает попыток вмешательства в такие внутренние вопросы, как реинтеграция армянских жителей, показывает, что эта страна не заинтересована в мире и стабильности в регионе. К примеру, напоминаем секретарю Совета безопасности Армении, что Армения еще не полностью вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, вопреки своим обязательствам по Трехстороннему заявлению, и присутствие этих сил на территории Азербайджана является нарушением всех норм и принципов международного права и представляет собой серьезную угрозу», – отмечается в заявлении ведомства.

«Тот факт, что через пограничный пункт пропуска Лачин в Азербайджане в течение дня в обоих направлениях свободно проходят десятки жителей армянского происхождения, выполняя требования азербайджанского законодательства и соответствующие процедуры, еще раз свидетельствует о том, что попытки Армении препятствовать процессу реинтеграции потерпели неудачу», – отмечается в заявлении.

«Мы призываем Армению воздержаться от опасной риторики, наносящей ущерб обеспечению мира и безопасности в регионе, выполнять взятые на себя обязательства вместо того, чтобы продолжать необоснованно обвинять Азербайджан и отвлекать международную общественность», – говорится в сообщении МИД.

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