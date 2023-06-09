Адалят Вердиев: Франция не рискнет оснащать Армению вооружением натовского стандарта

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Российско-украинская война показала уязвимость систем ВПК во всем мире. Наблюдается дефицит боеприпасов. Ни Запад, ни Россия не могут полностью за короткий срок укомплектовать свою военную технику и вооружение, и обеспечить себя нужным количеством боеприпасов. Даже при работе всех ВПК мира в усиленном режиме. В таких условиях уязвимыми остаются многие страны.

На фоне создавшегося дефицита 7 июня заместитель министра обороны Азербайджана, начальник Главного управления военно-технического снабжения Агиль Гурбанов встретился с министром обороны Италии Гуидо Крозетто. О том, что обсуждали стороны, об азербайджано-итальянском военно-техническом сотрудничестве, а также о многом другом Minval.az рассказал военный эксперт Адалят Вердиев.

– Поскольку Азербайджан все еще имеет на вооружении технику и боеприпасы российского производства, то в связи с тем, что ситуация изменилась вынужден ли Азербайджан диверсифицировать свои поставки вооружения? Как вы оцениваете азербайджано-итальянское военно-техническое партнерство? Какие типы вооружений интересует Азербайджан?

– Азербайджано-итальянские отношения всегда были на высоком уровне и развивались, в том числе и в военно-технической сфере. В последнее время военно-техническое сотрудничество расширяется. Азербайджан всегда интересовался авиационной техникой Италии. Мы даже хотели приобрести итальянское «воздушное Феррари», учебно-тренировочный самолет М- 346, и даже тестировали его над Баку. Также азербайджанские эксперты участвовали во многих итальянских военно-выставочных мероприятиях.

Но на данный момент речь о каком-то реальном подписании соглашения не идет. Идут обсуждения, переговоры, однако до ратификации в парламенте военно-технического сотрудничества Азербайджана и Италии дело пока не дошло. Во всяком случае, переговоры идут, а по каким именно вопросам, держится это в секрете.

Азербайджан, как и многие государства мира, налаживает альтернативные каналы поставок вооружения. Сегодня главными поставщиками оружия в Азербайджан являются Турция и Израиль, но мы также сотрудничаем Беларусью и Россией. Мы поддерживаем тесные связи со многими странами, в том числе и со странами ЕС, и даже с США у нас есть определенное сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Это позволяет нам предотвратить возможный кризис и дефицит оружия в случае необходимости.

Мы наблюдаем серьезные проблемы ВПК во всех странах мира. Мы видим дефицит снарядов как у украинской стороны, так и у российской. Поэтому сотрудничество Азербайджана с различными странами в сфере ВПК должно нормально восприниматься.

– Раньше мы комплектовали свое вооружение путем поставок из России, Беларуси и Украины. Однако сейчас воюющие друг с другом Россия и Украина не способны полностью вооружиться. Как Азербайджан решает вопросы со снабжением и боеприпасами?

– Во-первых, за прошедшие три года мы укомплектовали необходимое количество оружия и заполнили свои амбары. Процесс накапливания оружия и восполнения необходимого резерва завершился. Например, самолеты СУ-25 советского производства, их как минимум дважды мы модернизировали, чтобы они могли транспортировать разные ракеты и типы вооружения. Например, недавно последнюю модернизацию они прошли в Турции, самолеты были оснащены ракетами турецкого производства. Это же можно сказать и об артиллерийских системах. У Турции и Израиля мы закупили достаточно артиллерийских и реактивных систем, а они используются с применением боеприпасов натовских стандартов. Все вопросы безопасности страны в обязательном порядке принимаются во внимание. В условиях нехватки боеприпасов в России мы не можем полагаться только на их поставки, поэтому поддерживаем тесные связи с Турцией, Израилем и Беларусью. В этом плане у нас нет никаких проблем. У нас есть альтернативные поставщики.

– Франция начала вооружать Армению, в основном своими аналогами вооружений, через Индию и Иран. Они поставляют Армении новые САУ и РСЗО. Насколько эти поставки усилят боеспособность армянской армии?

– Общее количество потерь в военной технике Армении составило примерно 5 миллиардов манатов. Восстановление таких потерь потребует много времени, а не 2-3 года. После этого Армения каждый год сможет выделять максимум до 100 миллионов долларов, что указывает на то, что ей необходимо еще 50 лет для того, чтобы восстановить свой военный потенциал. Названные вооружения, закупленные Арменией, не вошли в регистр обычного вооружения ООН, о чем мы узнаем из разных источников и СМИ. В списке зарегистрированных ООН их точно нет.

Да даже, если купить 5 систем указанных типов вооружения, обеспечить безопасность границы протяженностью 1400 км невозможно. Также следует добавить, что вооружение, тайно закупаемое Арменией, скорее всего, в ограниченном объеме. Сегодня в мире много оружейных поставщиков: Китай, Индия, европейские страны, нейтральные страны. Словом, оружия на мировом рынке достаточно, но для того, чтобы купить то или иное оружие, нужны деньги, инфраструктура, необходимый персонал, который будет использовать эту технику. Это непростой процесс. Допустим, САУ – сложный механизм, нужны офицеры, которые смогут использовать эту технику, а для этого им надо четыре года или хотя бы год (ускоренно) учиться. Это займет достаточно долгое время.

С другой стороны, есть численный потенциал. Армянская экономика не позволяет закупать тяжелую артиллерию в большом количестве. А Франция, если и передает Армении вооружение, то только старые модели, вроде ракет дальностью 1500 км, которые и попали в Армению через Индию. В условиях, когда Армения выступает стратегическим партнером России и поддерживает тесные контакты с российскими генералами, Франция не рискнет оснащать Армению вооружениями натовского стандарта. Поэтому все подобные сообщения еще должны найти свое официальное подтверждение.

Ниджат Гаджиев