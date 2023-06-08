Зеленский приехал в затопленную после прорыва плотины Херсонскую область (видео)

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посетил Херсонскую область.

«Много важных вопросов: оперативная обстановка в области, которая сложилась в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины, организация жизнеобеспечения затопленных территорий», — сообщается в телеграм-канале украинского президента.

Зеленский также посетил переправу, где проводят эвакуацию населения с подтопленных территорий. Он поблагодарил спасателей и волонтеров, которые помогают пострадавшим.

Между тем, как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин не планирует посещать оккупированную часть Херсонской области, пострадавшую в результате прорыва плотины Каховской ГЭС.

У Пескова спросили, нет ли у Путина планов провести заседание оперативного штаба «вблизи от зоны бедствия» в Херсонской области или самому там побывать.

«Нет, в настоящий момент таких планов нет», — ответил пресс-секретарь президента РФ.