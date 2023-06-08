Азербайджанские экологи бьют тревогу из-за опасного проекта США и Армении

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НПО экологической направленности выступили с совместным заявлением против проекта Армении, который приведет к новой экологической катастрофе.

Азербайджанские экологи обратились с призывом к американскому государству и армянским экологам.

«Согласно информации, опубликованной в армянской прессе, Армения готовится к строительству крупного металлургического завода в Араздеяне – пограничном с Нахчыванской Автономной Республикой регионе Азербайджана. В строительство будет вложено 70 миллионов долларов США, высота здания завода составит 30 м, площадь-16 500 квадратных метров.

Токсичные химические отходы этого металлургического завода могут нанести серьезный удар по экосистеме региона. Риск сброса его отходов в реку Араз является тревожным сигналом как для животного мира реки, так и для обширных хозяйств, использующих воду реки Араз для орошения. Несоблюдение Арменией каких-либо международных стандартов в горнодобывающей промышленности представляет серьезную экологическую угрозу как для Азербайджана, так и для региона в целом.

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Строительство такого предприятия на границе без согласования с азербайджанской стороной является грубым нарушением Конвенции Эспо 1991 года «Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте». Азербайджан и Армения являются сторонами этой Конвенции, и, исходя из ее положений, должна быть проведена работа по оценке воздействия деятельности этого завода на окружающую среду, оценочный документ о строительстве должен быть рассмотрен соответствующими структурами соседнего государства – Азербайджана, а также должны учитываться мнения азербайджанцев, проживающих вблизи региона.

Несоблюдение Арменией этих требований еще раз свидетельствует о том, что Армения проводит деструктивную политику в регионе, грубо нарушает положения международных документов, международных обязательств, стороной которых она является.

Проведение Арменией политики экологического террора и экоцида против Азербайджана не новость. Яркими примерами этого являются «Мецамор», который долгие годы оставался угрозой окружающей среде региона, масштабные экологические трагедии, совершенные в Карабахе в период оккупации, сброс неочищенных производственных вод с высоким содержанием химических элементов в реку Охчучай. Армения значительно загрязнила Охчучай. Это подвергает невозобновляемой деградации экологическую систему участка реки, проходящего по территории Азербайджана. Немецкая компания Сronimet совместно с Арменией участвует в этом экологическом преступлении. К сожалению, и по сей день правительство Германии не предприняло никаких практических шагов в этом направлении.

Совершенными экологическими преступлениями Армения игнорирует Цели устойчивого развития ООН, в частности, 3-ю цель об обеспечении здоровья каждого человека, 6-ю о чистой воде и санитарии, 13-ю о борьбе с последствиями изменения климата и 15-ю о защите почвенных экосистем.

Как известно, в 2022 году ООН признала чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду правом человека. Армения грубо нарушает права человека Азербайджана, в том числе населения региона, нанося серьезный ущерб экологии.

Кроме того, в соответствии с руководящими принципами различных международных документов, в том числе в области бизнеса и прав человека, экономическая деятельность должна осуществляться без нанесения ущерба правам человека. Даже в этом случае Армения действует безответственно, игнорируя право на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду и преследуя только собственные экономические интересы.

Как экологические неправительственные организации, действующие в Азербайджане, мы обращаемся к соответствующим международным организациям, во главе с Программой ООН по окружающей среде, Всемирной организацией здравоохранения, специальным докладчиком ООН по окружающей среде, специальным докладчиком ООН по вредным веществам и правам человека и призываем их отреагировать на этот факт и положить конец очередному экологическому террору Армении.

Обращаемся к правительству Соединенных Штатов Америки с просьбой призвать к ответственному поведению компанию, готовящуюся строить крупный металлургический завод в Араздеяне и зарегистрированную на его территории, не закрывать глаза на беззакония с ее стороны. Официальные лица Соединенных Штатов Америки, в том числе посольства США в Азербайджане и Армении, должны не молчать, а отреагировать на этот вопрос.

Отсюда мы также обращаемся к экоактивистам в Армении. Это в первую очередь негативно скажется на экологическом состоянии самой Армении. Это время действий, чтобы остановить этот процесс, который подвергает опасности регион.

1. Председатель ОО экологического просвещения «Зеленый мир» – Эльман Джафарли

2. Председатель ОО помощи в изучении экологических проблем «Ана Кюр» – Рустам Меликов,

3. Председатель ОО «Центр экологического права «Эколекс» – Севиль Исаева

4. Председатель ОО «Специалисты в сфере использования воды»- Амин Мамедов

5. Председатель ОО «Биосфера» – Горхмаз Ибрагимли

6. Председатель ОО «Экомир»- Севиль Юзбашева

7. Председатель экологического ОО «К здоровой жизни» – Садиг Гасанов

8. Председатель ОО «Экологическое просвещение и мониторинг» – Гамза Юсубова

9. Председатель ОО «Социально-экономическое и экологическое развитие» – Рахиля Мехтиева

10. Председатель ОО помощи социально-экономическому развитию «Небо и эко» – Ирада Гасанова

11. Председатель ОО экологического просвещения «Эколог-2010» – Салим Балаев

12. Председатель ОО «Экологическая помощь в охране окружающей среды» – Рубаба Гусейнли

13. Председатель ОО исследования и продвижения природных ресурсов и окружающей среды «Путешественники» – представитель Жаля Гарибова

14. Председатель ОО помощи экологическому просвещению – Тарверди Гусейнов

15. Председатель ОО помощи развитию молодежи «Здоровая среда» – Али Мирзоев

16. Председатель ОО пропаганды здорового образа жизни «Феникс» – Шахин Гусейнов

17. Председатель ОО помощи экологическому просвещению молодежи «Друзья природы» – Эльман Аскеров

18. Председатель ОО производителей и экспортеров экологически чистой продукции- Эмин Алиев

19. Председатель ОО экотуризма «Шафаг» – Вамиг Бабаев

20. Председатель ОО экологии и охраны природы «Далга» – Натиг Хатамов

21. Председатель ОО экологических исследований и просветительства «Эко-TES» Чингиз Назаров

22. Председатель ОО экологического просвещения «Аран»- Насреддин Керемов

23. Председатель ОО поддержки социального развития и охраны экологии «Прагма» – Талех Шахсуваров

24. Председатель ОО «Семья и окружающая среда» Ильхама Гурбанова

25. Председатель экологического ОО « Рузгер» – Ислам Мустафаев.