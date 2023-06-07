Захарова обвинила Григоряна в антироссийских выпадах

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В заявлении секретаря Совбеза Армении были выпады в адрес Москвы. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о том, что Армения отказалась от контроля за транспортным сообщением пограничной службой ФСБ России при будущем разблокировании экономических и транспортных связей с Азербайджаном.

«Во-первых, хотелось бы, чтобы упомянутый вами высокопоставленный представитель Армении все-таки определился: либо нормальный диалог, который не только возможен, но и должен быть и опыт которого у нас есть с армянской стороной, либо вот такие вот заявления. Мы выбираем первое», – отметила Захарова.

Что касается тематики разблокирования коммуникаций в регионе, то по словам Захаровой, она предметно прорабатывается вице-премьерами Армении, Азербайджана и РФ: «Поэтому не считаю правильным реагировать на такие комментарии со стороны. Это компетенция соответствующих представителей».

Армен Григорян заявил: «По части разблокирования есть одна важная деталь, которая, думаю, уже понятна для всех вовлеченных партнеров. Полный контроль за границами, контроль за пограничными службами будет осуществлять Армения. То есть, разблокирование в контексте Армении означает, что только Армения будет осуществлять пограничную службу» (цитата по news.am).