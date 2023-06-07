В Швейцарии одобрили закон, разрешающий реэкспорт оружия в Украину

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Совет кантонов (верхняя палата парламента) Швейцарии одобрил поправку к закону, позволяющую реэкспортировать вооружение в страны, в которых идут военные конфликты.

Об этом говорится в заявлении на сайте верхней палаты швейцарского парламента, передает РИА Новости.

За проголосовали 22 парламентария, против — 17, четверо воздержались. При этом депутатам еще предстоит проголосовать.

«Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты», — говорится в документе.