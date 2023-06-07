Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Мир

Миссия ЕС откроет новые оперативные центры в Армении

Миссия ЕС откроет новые оперативные центры в Армении

Миссия ЕС откроет новые оперативные центры в армянских городах Джермук и Иджеван.

Об этом заявил ее глава Маркус Риттер, сообщает пресс-служба делегации ЕС в Армении.

«Миссия планирует открыть три дополнительных оперативных центра в Джермуке, Иджеване и Ехегнадзоре в ближайшие месяцы, постепенно достигнув полной готовности в ближайшем будущем», – сказал Риттер.

По его словам, в первые три месяца с начала работы миссия провела в общей сложности более 300 патрулей из своих центров. Каждую неделю патрули преодолевают более 3800 км.

«Наша цель, кроме прочего, внести вклад в дело стабилизации безопасности в приграничных районах. И, по мнению многих армянских официальных лиц, EUMA способствовала определенной стабилизации ситуации. Однако обстановка все еще остается нестабильной», — добавил Риттер.

Штаб миссии находится в Ехегнадзоре, имеет шесть оперативных баз и небольшой офис связи в Ереване.

Теги:
Из этой рубрики
Российские войска отступили от Днепра на 15 км
Мир

Российские войска отступили от Днепра на 15 км

2023/06/07, 14:55
Израиль намекнул на то, что Каховскую ГЭС взорвала Россия
Мир

Израиль намекнул на то, что Каховскую ГЭС взорвала Россия

2023/06/07, 14:26
После подрыва плотины Каховской ГЭС начался массовый мор рыбы (видео)
Мир

После подрыва плотины Каховской ГЭС начался массовый мор рыбы (видео)

2023/06/07, 13:47
Миссия ЕС откроет новые оперативные центры в Армении
Мир

Миссия ЕС откроет новые оперативные центры в Армении

2023/06/07, 13:26
Иран ответил США
Мир

Иран ответил США

2023/06/07, 12:55
Таджикистан отреагировал на слова Лаврова
Мир

Таджикистан отреагировал на слова Лаврова

2023/06/07, 12:24
В России чиновница закидала военкомат коктейлями Молотова
Мир

В России чиновница закидала военкомат коктейлями Молотова

2023/06/07, 12:11
Американские источники назвали цель атаки беспилотников по Москве
Мир

Американские источники назвали цель атаки беспилотников по Москве

2023/06/07, 11:18
Азербайджанцу пришлось снести объект в России, чтобы попасть на родину
Мир

Азербайджанцу пришлось снести объект в России, чтобы попасть на родину

2023/06/07, 11:17