Шойгу заявил о гибели свыше 70 российских военных и ранении 210

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При отражении «наступления» ВСУ погиб 71 российский военный, 210 получили ранения. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Отметим, что ранее Шойгу заявил, что «в течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы».

«За 3 дня боевых действий на всех направлениях потери ВСУ составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета», – утверждает он.