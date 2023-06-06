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Пашинян обсудил с Клааром процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку

Пашинян обсудил с Клааром процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель ЕС по вопросам Кавказа Тойво Клаар в Ереване обсудили процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

“Собеседники обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на трехсторонних и пятисторонних встречах, состоявшихся в Брюсселе и Кишиневе. Премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость их последовательного выполнения. Был упомянут процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, проблемы, связанные с решением вопросов прав и безопасности населения Нагорного Карабаха в рамках гарантированного международным сообществом механизма диалога”, – отмечается в сообщении.

Премьер-министр представил подходы армянской стороны к урегулированию существующих ключевых вопросов.

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