Мирзоян обсудил с Клааром процесс урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией

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6 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара.

Собеседники обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности. В этом контексте были затронуты последние обсуждения вокруг процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Мирзоян подчеркнул важность сохранения взаимной приверженности решению существующих ключевых проблем с целью всеобъемлющего урегулирования и последовательных усилий международных партнеров в этом направлении.