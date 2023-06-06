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Арестован экс-замглавы Исполнительной власти Лянкярана

Арестован экс-замглавы Исполнительной власти Лянкярана

Арестован экс-заместитель главы Исполнительной власти города Лянкяран Халид Рагимов.

Автомобиль экс-замглавы ИВ был остановлен сотрудниками дорожной полиции на территории поселка Гярмятук Лянкяранского района в рамках рейда, проводимого против водителей, не пользующихся ремнями безопасности.

У сотрудников полиции появились подозрения относительно того, что водитель управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Было принято решение провести алкотест. Однако Х.Рагимов оказал сопротивление сотрудникам полиции и был доставлен в отделение полиции.

По решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

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