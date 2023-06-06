Тучным копам в Индии придется похудеть

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Полицейское управление в индийском штате Ассам призвало своих сотрудников либо похудеть в ближайшие несколько месяцев, либо уволиться, сообщает WION.

По данным издания, что с середины августа руководство полиции будет следить за индексом массы тела (ИМТ) всех офицеров. Силовикам, подпадающим под категорию “ожирение”, в конечном счёте будет предоставлена ​​возможность снизить вес до ноября или же уйти в отставку по собственному желанию. Правило не распространяется на тех, у кого есть уважительные медицинские причины.

Как заявил главный министр Ассама Химанта Бисва Сарма, нововведение является частью мероприятия по “вырубке сухостоя из полиции”. По его словам, около 300 полицейских будут вынуждены выбрать досрочный выход на пенсию, потому что они “заядлые пьяницы” и “физически непригодны”.