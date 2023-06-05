Лукашенко отрицает претензии на захват Калининградской области

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым заявил, что страна имеет столь давние и тесные отношения с российским регионом, что сам белорусский лидер называл область «своей». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Беларусь в Советском союзе всегда, так сказать, отвечала за Калининградскую область, поэтому я ее всегда называл своей. Но боялся, чтоб россияне не подумали, что мы претендуем захватить Калининградскую область», — объяснил Лукашенко.