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Лукашенко отрицает претензии на захват Калининградской области

Лукашенко отрицает претензии на захват Калининградской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым заявил, что страна имеет столь давние и тесные отношения с российским регионом, что сам белорусский лидер называл область «своей». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Беларусь в Советском союзе всегда, так сказать, отвечала за Калининградскую область, поэтому я ее всегда называл своей. Но боялся, чтоб россияне не подумали, что мы претендуем захватить Калининградскую область», — объяснил Лукашенко.

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