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CNN: Украина подготовила диверсантов внутри РФ

CNN: Украина подготовила диверсантов внутри РФ

Украина создала сеть агентов внутри России для проведения диверсий против российских объектов и начала предоставлять им беспилотники для проведения атак, сообщает CNN со ссылкой на людей, знакомых с данными американской разведки по этому вопросу. Американские официальные лица считают, что эти проукраинские агенты внутри России осуществили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив беспилотники из России, а не доставив их из Украины в Москву.

В материале сказано, что неясно, были ли другие атаки беспилотников, совершенные в последние дни также запущены из России или осуществлены этой сетью проукраинских оперативников.

«Но американские чиновники считают, что Украина создала диверсионные ячейки внутри России, состоящие из проукраинских сторонников и оперативников, хорошо обученных этому виду боевых действий», — сказано в статье.

Считается, что Украина предоставила им беспилотники украинского производства. Два американских чиновника сказали CNN, что нет никаких доказательств того, что какие-либо удары были нанесены с помощью беспилотников, предоставленных США.

Официальные лица не смогли точно сказать, как Украине удалось доставить беспилотники за линию фронта. Однако два источника сообщили CNN, что она наладила хорошо отработанные контрабандные маршруты, которые могут быть использованы для отправки беспилотников или их компонентов в Россию, где они затем могут быть собраны.

Сотрудник европейской разведки заявил, что граница между Украиной и РФ обширна и ее очень трудно контролировать, что делает ее подходящей для контрабанды.

«Выживание — проблема каждого, поэтому наличные деньги творят чудеса», — сказал он.

Кто именно контролирует эти активы, также неясно, сообщили CNN источники, хотя американские официальные лица считают, что в этом замешаны представители украинского разведывательного сообщества.

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