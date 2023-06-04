Во Франции на протестах 6 июня задействуют 11 тыс. полицейских и жандармов

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Министерство внутренних дел Франции задействует 11 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения порядка в ходе манифестаций против пенсионной реформы, которые пройдут 6 июня по всей стране. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава МВД Жеральд Дарманен.

По его словам, из указанного числа 4 тыс. будут следить за демонстрантами в Париже. “Разведслужбы МВД ожидают участия в акциях во вторник представителей ультралевых организаций, прибывших из-за рубежа”, – отметил Дарманен. Он также сообщил, что по его распоряжению в отношении 17 человек были введены административные запреты, “чтобы не допустить присоединения этих лиц к шествиям и в случае необходимости содействовать их задержанию”.