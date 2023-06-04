Премьер Польши: Украине необходимо предоставить гарантии безопасности НАТО и ускорить ее вступление в альянс

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Украине необходимо предоставить гарантии безопасности НАТО и ускорить ее вступление.

С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что Польша выступает за относительно быстрое вступление Украины в НАТО, но отметил, что не все страны-члены соглашаются с таким подходом

Его канадский коллега Джастин Трюдо сообщил, что вопрос помощи Украине был главным на встрече с Моравецким.Трюдо прокомментировал помощь канадских и польских сил в обучении украинских военных.

Он отметил, что военные Вооруженных сил Канады находятся в Польше, где обучают украинцев в рамках программы Operation Unifier, которая с 2015 года подготовила более 36 тыс. украинских военных.

«На прошлой неделе мы развернули больше тренеров канадских вооруженных сил в рамках нового раунда военной поддержки Украины», – сказал Трюдо.