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YouTube обновил политику, связанную с удалением контента

YouTube обновил политику, связанную с удалением контента

Компания YouTube изменила свою политику, связанную с удалением контента, и перестанет запрещать видео, которые продвигают ложные утверждения о президентских выборах в США. Об этом сообщает Bloomberg.

В компании подчеркнули, что такое решение связано со стартом новой президентской гонки в Соединенных Штатах. Сообщается, что новая политика вступит в силу уже сегодня.

“В нынешних условиях мы видим, что, хотя удаление этого контента действительно ограничивает некоторую дезинформацию, оно также может иметь непреднамеренный эффект в виде ограничения политических выступлений. Потому мы прекратим удалять контент, который выдвигает ложные утверждения о широко распространенных мошенничествах, ошибках или сбоях на президентских выборах в США в 2020 году и других прошлых выборах”, – говорится в заявлении представителя компании.

После президентских выборов в США в 2016 году на YouTube и другие социальные сети оказывалось давление с целью гарантировать, что их платформами не будут манипулировать с целью распространения политической дезинформации. В декабре YouTube заявил, что удалил более 10 тысяч видеороликов, связанных с промежуточными выборами в США, за нарушение его политики честности выборов и других правил.

В то же время, в YouTube подчеркнули, что продолжат запрещать контент, который вводит людей в заблуждение относительно того, как голосовать, отговаривает людей от голосования, и способствует вмешательству в выборы.

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