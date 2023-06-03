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Венгрия исправила видео, на котором Крым обозначен как российская территория

Венгрия исправила видео, на котором Крым обозначен как российская территория

Власти Венгрии подготовили новое видео с призывом к “скорейшему миру в Украине”, где территория Крыма изображена частью Украины.

Издание “Европейская правда” ознакомилось с этим роликом, однако он пока официально не опубликован, а на канале венгерского правительства до сих пор остается старая версия ролика, в которой Крым обозначен российским.

В этом видео с призывом к скорейшему прекращению огня в Украине, опубликованном еще 30 мая, когда речь заходит о возможности превращения войны в Украине в глобальный конфликт, на экране появляется карта Украины, не охватывающая территорию аннексированного Россией Крыма.

В тот же день советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал венгерскому руководителю Виктору Орбану, если тот в самом деле хочет мира, позвонить Владимиру Путину и призвать его вывести российские войска со всей территории Украины.

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