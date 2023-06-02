Украина не намерена втягивать НАТО в войну, заявил Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина “не будет втягивать в войну” ни одну страну НАТО. Об этом он сказал 2 июня на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.

Президент подчеркнул, что Украина “не ищет альтернативы НАТО”. Также он отметил, что на сегодня ни один член Альянса не воюет с Россией.

“Мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. И поэтому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому, что не хотим, а потому, что это невозможно”, – сказал президент.

Он добавил, что актуальные гарантии безопасности в виде санкций, финансирования, оружия должны действовать до тех пор, пока Украина не станет членом Альянса.