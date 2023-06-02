Украинский политолог: Российским войскам может грозить настоящий котел

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Украинские военные постепенно продвигаются к флангам Бахмута. Потому теперь российским войскам может грозить настоящий котел.

Об этом «24 Каналу» рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, «вагнеровцев» почти вывели, но не всех живыми. Их пытаются заменить другими силами, состояние подготовки которых остается низким.

«Понемногу продвигаемся. Есть риск окружения вражеской группировки в Бахмуте. Они это прекрасно понимают, поэтому Пригожин своих очень быстро забрал», – сказал Сазонов.

– Вместо «вагнеровцев» зашли «мобилизованные», которые не настроены куда-то наступать. Они скоро лопнут и отступят, – отметил военнослужащий.