Главы минобороны США и Китая встретились в Сингапуре

129 Просмотров

Министр обороны США Ллойд Остин и министр национальной оборон Китая Ли Шанфу провели краткие переговоры в Сингапуре в кулуарах саммита по безопасности “Диалог Шангри-Ла”. Об этом сообщает агентство Reuters.

В пресс-службе Пентагона при этом отметили, что стороны обменялись рукопожатиями, но не вдавались в серьезные дискуссии.

“Министерство считает необходимым поддерживать открытые линии связи между военными с КНР и будет продолжать искать содержательные дискуссии между военными на нескольких уровнях, чтобы ответственно управлять отношениями”, – заявил представитель Пентагона Пэт Райдер.