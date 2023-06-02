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Главы минобороны США и Китая встретились в Сингапуре

Главы минобороны США и Китая встретились в Сингапуре

Министр обороны США Ллойд Остин и министр национальной оборон Китая Ли Шанфу провели краткие переговоры в Сингапуре в кулуарах саммита по безопасности “Диалог Шангри-Ла”. Об этом сообщает агентство Reuters.

В пресс-службе Пентагона при этом отметили, что стороны обменялись рукопожатиями, но не вдавались в серьезные дискуссии.

“Министерство считает необходимым поддерживать открытые линии связи между военными с КНР и будет продолжать искать содержательные дискуссии между военными на нескольких уровнях, чтобы ответственно управлять отношениями”, – заявил представитель Пентагона Пэт Райдер.

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