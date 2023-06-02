Парламент Швейцарии отклонил предложение о реэкспорте оружия в Украину

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Парламент Швейцарии (нижняя палата – Национальный совет) отклонил предложение, разрешающее реэкспорт произведенного в стране оружия в Украину.

Как сообщают швейцарские СМИ, против инициативы проголосовали 98 депутатов Национального совета, за – 75.

Причем Швейцарская народная партия, имеющая наибольшее количество мест в Национальном собрании, была одним из главных противников этого предложения.

«Принять эту инициативу — это значит нарушить нейтралитет страны»,- сказал депутат от Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор.