Парламент Швейцарии отклонил предложение о реэкспорте оружия в Украину

Парламент Швейцарии (нижняя палата – Национальный совет) отклонил предложение, разрешающее реэкспорт произведенного в стране оружия в Украину.
Как сообщают швейцарские СМИ, против инициативы проголосовали 98 депутатов Национального совета, за – 75.
Причем Швейцарская народная партия, имеющая наибольшее количество мест в Национальном собрании, была одним из главных противников этого предложения.
«Принять эту инициативу — это значит нарушить нейтралитет страны»,- сказал депутат от Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор.