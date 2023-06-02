Ильхам Алиев: Италия является главным торговым партнером Азербайджана

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Сегодняшний уровень азербайджано-итальянских отношений, основанных на взаимном доверии и добрых традициях, вызывает удовлетворение. Наши прочные политические связи составляют основу сотрудничества и многопланового стратегического партнерства в торговой, экономической, энергетической, образовательной, культурной и других сферах, которые с каждым днем расширяются. Это, в свою очередь, служит интересам наших государств и народов, сближая их друг с другом.

Об этом говорится в поздравительном послании президента Ильхама Алиева президенту Италии Серджо Маттарелле по случаю 2 Июня – Дня Республики.

В послании говорится: «Италия является главным торговым партнером Азербайджана. Нас радует, что наша эффективная деятельность в экономической сфере развивается по восходящей. Одной из составных частей этого является наше успешное и постоянное сотрудничество в энергетической области. Рад, что наши совместные шаги в этом направлении, способствуя энергетической безопасности Европы, в то же время укрепляют азербайджано-итальянское взаимодействие».