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Украинский депутат сообщила о рождении ребенка от Саакашвили

Украинский депутат сообщила о рождении ребенка от Саакашвили

Народный депутат Елизавета Ясько, которая находилась в отношениях с заключенным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, в День защиты детей, 1 июня, рассказала, что стала мамой. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Пол первенца и его возраст Ясько не рассекретила. Она лишь отметила, что никогда не могла вообразить, что ее ребенок родится в таких страшных реалиях для нашей страны.

“Мы не думаем о лете. Мы думаем о защите наших детей. Детей, которые, к сожалению, не могут иметь безопасность в своем доме из-за полномасштабной агрессии Российской Федерации”, – написала нардеп.

Одним из самых больших испытаний она назвала отсутствие отца ребенка, “ставшего не только символом любви, но и его продолжением”. Ясько прямо не назвала имя отца ребенка, однако написала, что его сейчас нет “на свободе и в здравии”.

“Мой ребенок – это моя любовь. Для отца наш ребенок – это его украинские корни и украинское продолжение, о котором он мечтал и так хотел иметь, гордясь своим паспортом гражданина Украины”, – написала она.

Ясько подчеркнула, что сейчас ей очень не просто, поскольку она выполняет функции сразу двух родителей. Она гордится украинскими женщинами, которые не сдаются и борются за свободу и независимость Украины.

У Саакашвили есть еще трое детей – два сына от жены Сандры Рулофс и внебрачная дочь от певицы Софо Нижарадзе, уточняет “Корреспондент”.

Саакашвили и Ясько сообщили о своих отношениях в октябре 2021 года. В то время экс-президент Грузии был женат на Сандре Руфолс, которая заявила, что его измена стала для нее потрясением.

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