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МИД Азербайджана и России провели политконсультации

МИД Азербайджана и России провели политконсультации

31 мая в Москве состоялись двусторонние политические консультации между Азербайджаном и Россией.

Как сообщили в МИД Азербайджана, азербайджанскую сторону на консультациях представлял заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, а российскую – заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по политическим, экономическим, гуманитарным и другим актуальным вопросам двусторонней повестки дня азербайджано-российских отношений, расширению договорно-правовой базы, региональному сотрудничеству и безопасности, в том числе по международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Делегации отметили важность усилий, направленных на укрепление мира, безопасности и стабильности в регионе, последовательных шагов по выполнению всех договоренностей, достигнутых в контексте нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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