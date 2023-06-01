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В Швеции заявили о выполнении требований Турции по членству в НАТО

В Швеции заявили о выполнении требований Турции по членству в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём считает, что его страна выполнила выдвинутые Турцией критерии для ратификации заявки на вступление в НАТО, приняв новое антитеррористическое законодательство.

“Мы выполнили то, что обещали, и поэтому пришло время Турции начать процесс ратификации и осуществить свою часть соглашения. Швеция выполнила все постановления меморандума”, – заявил глава шведского МИД в интервью агентству Bloomberg. Он в очередной раз подчеркнул, что королевство будет добиваться членства в НАТО к саммиту альянса в Вильнюсе, который пройдет с 11 по 12 июля.

Агентство уточняет, что в настоящее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сосредоточен на формировании нового правительства после победы на президентских выборах, поэтому вопрос ратификации может затянуться, несмотря на усилия Швеции.

Поправки к шведскому закону о терроризме вступили в силу 1 июня. Они предусматривают введение уголовной ответственности за участие в террористических группировках, что подразумевает любую деятельность, направленную на “продвижение, укрепление и поддержку” подобных организаций. Финансирование участия в террористической организации, публичное подстрекательство к террористической деятельности и вербовка для совершения преступления также будут подвергаться уголовному преследованию.

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