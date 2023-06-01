Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Мир

Зеленский: Блокируя работу зернового коридора, Россия вредит странам во всем мире

Зеленский: Блокируя работу зернового коридора, Россия вредит странам во всем мире

Безопасность в Черном море является глобально важным фактором, а РФ, блокируя полноценную работу зернового коридора, вредит странам во всем мире. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, в своем видеообращении.

В ходе рабочей поездки в Одессу президент уделил особое внимание функционированию зернового коридора и безопасности в Черном море.

“Мир знает, какую фундаментальную роль наш морской зерновой экспорт играет для продовольственной безопасности. Да и вообще безопасность в Черном море, действенность норм международного права по мореходству – это глобально важный фактор безопасности”, – сказал Зеленский.

Он подчеркнул: весь мир видит, что может угрожать их портам, если РФ “сойдёт с рук блокировка мореходства в Черном море”. Так, Россия продолжает блокировать порт “Южный”, который должен участвовать в работе “зернового соглашения” – сейчас там накоплено более полутора миллионов тонн агропродукции.

“Это зерно, которое ожидают по меньшей мере десять стран мира, в частности Турция, Египет, Бангладеш, Китай. Очевидно: чем меньше продовольствия поставляется в эти страны, в эти регионы, тем выше цены на еду, тем больше теряют люди в этих странах из своих семейных бюджетов”, – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что блокада одного порта в Украине создает “чрезвычайно серьезные риски” для разных народов, в том числе и тех, отношениями с которыми Россия “еще и пытается спекулировать”.

Теги:
Из этой рубрики
Зеленский: Блокируя работу зернового коридора, Россия вредит странам во всем мире
Мир

Зеленский: Блокируя работу зернового коридора, Россия вредит странам во всем мире

2023/06/01, 00:46
Фон дер Ляйен: Прекращение огня в Украине лишь заморозит конфликт
Мир

Фон дер Ляйен: Прекращение огня в Украине лишь заморозит конфликт

2023/06/01, 00:31
Жители Москвы в массовом порядке скупают антидроновые ружья
Мир

Жители Москвы в массовом порядке скупают антидроновые ружья

2023/05/31, 23:50
"Чтобы избежать Третьей мировой войны". США против украинских ударов по территории России
Мир

“Чтобы избежать Третьей мировой войны”. США против украинских ударов по территории России

2023/05/31, 22:56
Макрон против ареста Путина
Мир

Макрон против ареста Путина

2023/05/31, 22:20
В Германии подтвердили право Украины бить по территории России
Мир

В Германии подтвердили право Украины бить по территории России

2023/05/31, 21:38
Макрон ждет от Европы предоставления гарантий безопасности Украине
Мир

Макрон ждет от Европы предоставления гарантий безопасности Украине

2023/05/31, 21:11
Макрон против скорейшего вхождения в ЕС Украины, Молдовы и балканских стран
Мир

Макрон против скорейшего вхождения в ЕС Украины, Молдовы и балканских стран

2023/05/31, 20:27
Молдова закроет свое воздушное пространство
Мир

Молдова закроет свое воздушное пространство

2023/05/31, 19:48