Зеленский: Блокируя работу зернового коридора, Россия вредит странам во всем мире

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Безопасность в Черном море является глобально важным фактором, а РФ, блокируя полноценную работу зернового коридора, вредит странам во всем мире. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, в своем видеообращении.

В ходе рабочей поездки в Одессу президент уделил особое внимание функционированию зернового коридора и безопасности в Черном море.

“Мир знает, какую фундаментальную роль наш морской зерновой экспорт играет для продовольственной безопасности. Да и вообще безопасность в Черном море, действенность норм международного права по мореходству – это глобально важный фактор безопасности”, – сказал Зеленский.

Он подчеркнул: весь мир видит, что может угрожать их портам, если РФ “сойдёт с рук блокировка мореходства в Черном море”. Так, Россия продолжает блокировать порт “Южный”, который должен участвовать в работе “зернового соглашения” – сейчас там накоплено более полутора миллионов тонн агропродукции.

“Это зерно, которое ожидают по меньшей мере десять стран мира, в частности Турция, Египет, Бангладеш, Китай. Очевидно: чем меньше продовольствия поставляется в эти страны, в эти регионы, тем выше цены на еду, тем больше теряют люди в этих странах из своих семейных бюджетов”, – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что блокада одного порта в Украине создает “чрезвычайно серьезные риски” для разных народов, в том числе и тех, отношениями с которыми Россия “еще и пытается спекулировать”.