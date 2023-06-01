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Фон дер Ляйен: Прекращение огня в Украине лишь заморозит конфликт

Фон дер Ляйен: Прекращение огня в Украине лишь заморозит конфликт

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме по безопасности в Словакии выступила против предложений ряда государств добиться прекращения огня в Украине. Об этом информирует РИА Новости.

По словам главы ЕК прекращение огня «лишь заморозит конфликт».

«Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения», — сказала фон дер Ляйен.

Также она отметила, что в таком случае в Киев «никто не будет инвестировать». А справедливый мир, по её словам, должен привести к выводу российских войск и техники с территории Украины.

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