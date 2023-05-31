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Azercell представляет любимые книги общенационального лидера Гейдара Алиева в аудио- и электронном форматах

Azercell представляет любимые книги общенационального лидера Гейдара Алиева в аудио- и электронном форматах

«Писать, творить и издавать книги — это одна из главных наших задач. Для этого мы должны принять все возможные меры. Как Президент республики, я считаю это одной из основных своих обязанностей.».

Руководствуясь позицией великого лидера Азербайджана, ООО «Azercell Telecom» продолжает развивать проект «Аудиокнига», который теперь пополнится любимыми книгами Гейдара Алиева, сыгравшего исключительную роль в сохранении и популяризации культурного наследия нашей страны.

Данный проект предусматривает размещение более 50 произведений выдающихся писателей и поэтов Азербайджана на международной платформе «Bookmate» в форматах аудиокниг, электронных книг и аудиоспектаклей. С целью сохранения нашей национальной литературы и передачи ее будущим поколениям, а также дальнейшего повышения к ней интереса мирового сообщества, оператор мобильной связи обеспечит перевод произведений на турецкий, английский и русский языки. Контент также будет представлен вниманию зрителей на официальном YouTube канале Azercell.

В рамках проекта на цифровую платформу будут переведены различные рассказы, произведения, стихи и пьесы Джалила Мамедгулузаде, Гусейна Джавида, Самеда Вургуна и Мухаммеда Хусейна Шахрияра. В этот список включены любимая комедия Гейдара Алиева «Мертвые», написанная Джалилом Мамедгулузаде, стихотворение Самеда Вургуна «Азербайджан», поэма Мухаммеда Хусейна Шахрияра «Здравствуй, Гейдар баба», пьеса Гусейна Джавида «Марал» и другие. Отметим, что по комедии Джалила Мамедгулузаде «Мертвые» также будут подготовлены цифровой комикс и короткометражный анимационный фильм.

Azercell также осуществил цифровизацию журнала «Молла Насреддин», который является одним из самых ценных образцов национальной прессы Азербайджана. 100 выпусков журнала, воссозданных на азербайджанском алфавите в электронном и аудио-форматах, уже загружены в приложение «Bookmate».

Еще раз отметим, что в этом году проект «Аудиокнига» реализуется в рамках серии мероприятий Azercell, посвященных светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. На сегодняшний день проект цифровой библиотеки предоставил читателям множество книг, изданных в аудио- и электронном форматах, в число которых вошли газели Имадеддина Насими, более 100 избранных произведений Низами Гянджеви, 10 глав эпоса «Кероглу», различные очерки и научные произведения об истории Карабаха, а также произведения карабахских писателей.

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Azercell представляет любимые книги общенационального лидера Гейдара Алиева в аудио- и электронном форматах
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