Новый батальон НАТО направили в Косово

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В командовании союзных объединений сил Североатлантического альянса заявили, что НАТО направит дополнительный многонациональный батальон в Косово в поддержку расквартированных на месте Сил НАТО для Косова (СДК). Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с недавними беспорядками и ранением 30 бойцов СДК НАТО вынесла распоряжение для развертывания оперативных резервных сил на Западных Балканах», — говорится в заявлении командования.

Также отмечается, что еще один многонациональный батальон получил приказ о повышении готовности, чтобы в случае необходимости усилить действующие подразделения.