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Ицхак Герцог: Партнерство между Израилем и Азербайджаном – месседж нашим народам

Ицхак Герцог: Партнерство между Израилем и Азербайджаном - месседж нашим народам

Для меня честь и радость находиться здесь. Мы приезжаем сюда с открытым сердцем, большой дружбой между нашими народами.

Об этом сказал президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе, передает Азертадж.

«Самое главное, что вы – нация, которая воспитала Вашего покойного отца, а затем Вы пошли по его стопам, чтобы создать такую удивительную страну, которая стала центром многих вопросов», – отметил Ицхак Герцог.

Партнерство между Израилем и Азербайджаном является основой многих сфер, которые вы отметили и которые мы обсуждали, сказал Ицхак Герцог.

«Думаю, что это является месседжем нашим народам на многих уровнях. Прежде всего, считаю, это месседж о том, что если евреи и мусульмане будут вместе шагать к миру, вместе вести открытый диалог, вместе работать на благо мира, то смогут вместе добиться великих свершений. Во-вторых, это стратегические отношения, потому что мы влияем на весь регион с точки зрения мира, процветания и развития», – подчеркнул президент Израиля.

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