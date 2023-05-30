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Ицхак Герцог: Азербайджан – ключевое государство для наших внешних отношений

Ицхак Герцог: Азербайджан - ключевое государство для наших внешних отношений

Президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга Михаль прилетели в Баку утром 30 мая. Перед началом визита, который продлится два дня, президент Израиля сказал, что “поездка очень важна для двусторонних отношений, она стала возможной благодаря личному приглашению президента Ильхама Алиева”.

“Азербайджан – дружественное нам государство и очень важное, можно даже сказать – ключевое для наших внешних отношений. Мы должны помнить, что помимо наших исторических связей и торговых отношений Азербайджан граничит с Ираном. Исламская республика – дестабилизирующий фактор в регионе, все время пытающийся действовать против Израиля и против дружественных союзов и связей, создающихся на Ближнем Востоке. Эта тема будет безусловно поднята во время моего визита”, – цитирует Ицхака Герцога “Вести Израиль”.

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