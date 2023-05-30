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Эмин Агаларов покинул Crocus Group

Эмин Агаларов покинул Crocus Group

Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов сообщил об уходе из компании. Он заявил, что намерен сконцентрироваться на собственных проектах.

«Мы поговорили с отцом (владельцем Crocus Group Аразом Агаларовым) и приняли совместное решение, что мои обязанности будут распределены между ведущими топ-менеджерами компании»,— рассказал Эмин Агаларов «РИА Новости».

Когда именно было принято решение об уходе, он не уточнил. Также неизвестно, между какими топ-менеджерами распределены его обязанности. Бизнесмен объяснил свой уход тем, что проработал в компании 22 года, но у него появилось много других проектов.

«В настоящее время занимаюсь собственными проектами: курортным городом Sea Breeze, развитием сети фитнес-клубов, а также сети ресторанов»,— добавил господин Агаларов.

Эмин Агаларов работал в Crocus Group с 2001 года, с 2014 года занимал должность первого вице-президента. В московском регионе компания владеет выставочным центром «Крокус Экспо», концертным залом «Крокус Сити Холл», торгово-развлекательными комплексами Vegas, гипермаркетами «Твой дом».

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