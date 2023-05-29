В Чехии допустили войну НАТО с Россией

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Существует вероятность войны между Россией и НАТО, считает начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржегка. Об этом он сказал на конференции по внутренней безопасности и устойчивости государства в Палате депутатов, сообщает издание Novinky 29 мая.

По его словам, чешская армия пытается подготовиться к потенциальному конфликту высокой интенсивности с Россией, поскольку сегодня Россия “находится на траектории конфликта с Альянсом”.

По мнению главы генштаба, для этого чешской армии потребуется поддержка других ведомств. Концепция развития всех ведомств и всех силовых структур должна учитывать войну, отметил Ржегка.

Чешская Республика является частью НАТО, поэтому, если бы началась война с Альянсом, большая часть чешских солдат присоединилась бы к боевым действиям. Другие солдаты, которые не будут участвовать в действиях за границей, продолжат действовать в Чехии для обеспечения тылового обеспечения, переброски войск, облетов, безопасности критически важной инфраструктуры и транзитных коридоров на запад как в Польшу и Прибалтику, так и на юго-восток в Черное море, отмечает издание.