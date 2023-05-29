В Крыму продадут с торгов имущество Петра Порошенко

107 Просмотров

Правительство Крыма выставит на торги недвижимость бывшего президента Украины Петра Порошенко в регионе, которая попала в список национализированного имущества, сообщил в понедельник глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала “Россия-24”.

“По торгам, я думаю, много интересных объектов, вокруг которых борьба будет, поэтому денег, думаю, будет достаточно. <…> Это в том числе санаторные комплексы, производственные предприятия, поэтому уверен, что будет интерес. <…> Там и Яценюка (бывший вице-премьер Украины Арсений Яценюк) есть [имущество], и Порошенко, и еще персонажей”, – сказал Аксенов.

При этом глава региона не уточнил, о каком именно имуществе Порошенко идет речь.

Первая волна национализации имущества на полуострове прошла в 2015 году, тогда в госсобственность был передан, в частности, “Севастопольский морской завод” Порошенко.

В 2022 году Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью. С осени прошлого года в республике национализировали около 750 объектов, в числе которых квартира нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, а также собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба “Динамо” Киев.