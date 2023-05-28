От Брюсселя до Кишенэу с 20-минутной остановкой в Москве

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С чем выходят Армения и Азербайджан на намеченную в начале июня очередную встречу в верхах, которая, как ожидается, состоится на полях II Саммитa Европейского политического сообщества (ЕПС) в молдавской столице? Этот вопрос занимает в последние дни немалое место в эфирах политических ток-шоу, аналитических статьях и интервью экспертов.

Надо признать, что короткий промежуток времени между последней встречей в Москве и той, что запланирована в Кишенэу, оказался довольно насыщенным на всевозможные прогнозы и оценки вероятного развития событий. Дело в том, что срыв московской инициативы, на который в присутствии в Большом Кремлевском дворце стольких руководителей государств-членов Евразийского экономического союза пошел премьер-министр Армении Никол Пашинян, открыл простор для очень широкого спектра оценок, начиная от конспирологических теорий о якобы «договорняке» в Брюсселе и кончая более вероятной версией о том, что это была одиночная игра самого Пашиняна, стремящегося самолично нивелировать усилия президента РФ по восстановилению своей роли прима-скрипки в посредничестве между Баку и Ереваном.

К версии «договорняка», которая, кстати, доминирует в оппозиционных пабликах Армении, мы относимся, естественно, с большой долей… даже не столько скептицизма, сколько иронии. «Договариваться» Алиеву с Пашиняном, да еще и в присутствии Шарля Мишеля, о «выбивании» Москвы из ряда посредников, естественно, не о чем. Произошедшее в Москве стало, очевидно, полной неожиданностью, помимо всех нас, в первую очередь для самого руководителя Азербайджанского государства, прилетевшего (кстати, впервые на заседание Высшего Евразийского экономического совета — ЕАЭС) не для перепалки с политически несовершеннолетним Пашиняном, а для серьёзного диалога на еще более серьёзные темы. И поэтому, совершенно неудивительно стало почти моментальное завершение трехсторонней встречи, которая не успела даже начаться — всего через 20 минут.

В этой связи уместно было бы также вспомнить одно из выступлений Президента Азербайджана, в котором тот заявил, что нашим главным соперником является… время. Что это значило? А то, что Азербайджан спешит, у него очень много дел, перед ним стоят громадные цели, и времени на пустословие и «встречи ради встреч» у нашего государства нет. Достаточно даже посмотреть на график поездок президента на только зарубеж, но и на освобожденные территории. И для участия во всяких «договорняках» и «комбинациях» вместе с Пашиняном с целью «вытеснения России из региона», о чем со всей клинической серьёзностью пишут оппозиционные армянские издания и авторы, у него вряд ли найдется не только лишнее время, но и вообще желание! Не стоит судить о руководителях других стран по шкале собственного лидера. За произошедшее в Москве ответственность несет единолично Никол Пашинян!

Напомним, что последняя встреча лидеров Азербайджана и Армении в «российском формате», то есть при посредничестве Президента Владимира Путина, стала рекордно короткой на фоне рекордно долгих переговоров, состоявшихся 6 апреля прошлого года в Брюсселе и завершившихся тогда, как мы помним, далеко за полночь. В этот раз сторонам, как мы уже отметили, хватило всего двадцати минут, чтобы понять, что говорить больше не о чем и пора вставать и ехать домой.

Это стало плохой новостью в первую очередь для хозяев площадки. Встреча была крайне нужна не столько руководителям Армении и Азербайджана, которые уже встречались в Брюсселе двумя неделями ранее, сколько Президенту Путину, не желающему уступать кому бы то ни было (и уж тем более такому конкуренту, как Евросоюз) пальму первенства в роли посредника. Поэтому, между двумя встречами — а именно, прошедшей 14 мая в Брюсселе и грядущей 1 июня в Кишенэу — российскому руководству было крайне необходимо (просто «кровь из носу») добиться еще одной встречи уже на своей площадке. Чего ему на первый взгляд удалось, в том смысле, что ему лидеры двух государств, не считая самого посредника, сели за стол переговоров в Кремле.

Но этим и ограничился в этот раз весь успех российской дипломатии. Дальше ситуация пошла по непредвиденному сценарию. Еще накануне своего приезда в Белокаменную Никол Пашинян довольно недипломатично высказался в адрес официального представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой, указать ей, что она ему, видите ли, «не собеседник». И уже в самом Кремле он вдруг перебил на полуслове Владимира Путина и начал мямлить что-то невнятное, что вызвал недоумение и лёгкий, еле скрываемый смех на лицах многих сидящих за круглым столом президентов.

Мы не будем анализировать суть всей той ереси, которую стал нести Пашинян. Об этом подробно мы писали и разбирали по полочкам много раз. Содержание оставим в стороне, а сфокусируем внимание на результате всего этого. А результатом стало то, что тот бедлам, который устроил на заседании ЕАЭС Пашинян, фактически, предопределил срыв запланированных сразу после этой сессии трехсторонней встречи. 14 минут, которые «нравоучитель» из Армении угнал у заседания, сменились 20 минутами закрытой встречи, на которой обсуждать-то уже было нечего. Впервые трехсторонняя встреча при посредничестве Путина завершилась без принятия пусть даже формального заявления. Договoрились лишь (да и то, только устно) о скорой встрече комиссии на уровне вице-премьеров по разблокировке коммуникаций. Вот и всё, ради чего пришлось лететь в Москву.

Попытка президента Владимира Путина вернуть себе роль главного посредника в достижении между Баку и Ереваном мирного соглашения была сорвана лично Николом Пашиняном. Это можно расценить только как вызов, брошенный им Москве. И теперь многое будет зависеть от того, как пройдут следующие встречи в Кишенэу, Брюсселе и Гранаде. Если на них варчапет поведет себя чуть более настроенным на результат, то все подозрения в том, что нынешний срыв был запланирован, только подтвердятся. И не заметить этого в Кремле уже не смогут.

Какой будет реакция российской стороны, каковы будут последствия и какую политическую цену за это придется заплатить Еревану, станет ясно в самое ближайшее время.

Зухраб Дадашов