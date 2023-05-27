СМИ: Члены НАТО не смогли согласовать график вступления Украины в альянс

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Страны Североатлантического альянса не достигли согласия по вопросу вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает агентство АNSА.

По данным СМИ, ряд стран НАТО призывает других членов военного блока предложить Украине график вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Ранее исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что страна надеется на прогресс в поддержке Украины со стороны стран Североатлантического альянса по итогам встречи глав Министерств иностранных дел в Осло.