Главное Мир

СМИ: Члены НАТО не смогли согласовать график вступления Украины в альянс

СМИ: Члены НАТО не смогли согласовать график вступления Украины в альянс

Страны Североатлантического альянса не достигли согласия по вопросу вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает агентство АNSА.

По данным СМИ, ряд стран НАТО призывает других членов военного блока предложить Украине график вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Ранее исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что страна надеется на прогресс в поддержке Украины со стороны стран Североатлантического альянса по итогам встречи глав Министерств иностранных дел в Осло.

Теги:
Из этой рубрики
Путин: Те, кто пытаются "отменить" российскую культуру, наказывают прежде всего свои народы
Мир

Путин: Те, кто пытаются “отменить” российскую культуру, наказывают прежде всего свои народы

2023/05/27, 23:25
В Гааге задержали почти 1,6 тыс. экологических активистов (видео)
Мир

В Гааге задержали почти 1,6 тыс. экологических активистов (видео)

2023/05/27, 22:57
Российский теплоход не доплыл до Ирана
Мир

Российский теплоход не доплыл до Ирана

2023/05/27, 22:23
Санду об объединении Молдовы и Румынии
Мир

Санду об объединении Молдовы и Румынии

2023/05/27, 22:05
СМИ: Члены НАТО не смогли согласовать график вступления Украины в альянс
Мир

СМИ: Члены НАТО не смогли согласовать график вступления Украины в альянс

2023/05/27, 21:50
МИД РФ предупредил об ответных мерах на санкции Японии
Мир

МИД РФ предупредил об ответных мерах на санкции Японии

2023/05/27, 14:15
От четы Горбачевых до пары Менендес - Арсланян: одним удалось избежать наказания, а другие?
Мир

От четы Горбачевых до пары Менендес – Арсланян: одним удалось избежать наказания, а другие?

2023/05/27, 13:44
ЕС подтвердил заморозку активов ЦБ России на 200 млрд евро
Мир

ЕС подтвердил заморозку активов ЦБ России на 200 млрд евро

2023/05/27, 13:15
Кисида заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
Мир

Кисида заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

2023/05/27, 12:59